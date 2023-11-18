رئيس شركة مياه البحيرة يتابع إصلاح الصرف الصحي برشيد

تابع المهندس محمد نشأت - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، العمل بإصلاح خط انحدار محطة صرف صحي برشيد قطر 1200 مم

وجاء ذلك فى إطار الجهود المستمرة في الاعمال المتعلقة بخدمة المواطنين، وضمن خطة المحافظة الرامية إلى دفع العمل بشتى القطاعات الحيوية التي تمس مصالح المواطنين، وبناءًا على توجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.



وأصدرت نائب محافظ البحيرة توجيهات بسرعة البدء في عملية الإصلاح، وذلك من خلال التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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وعلي الفور أصدر المهندس رئيس الشركة تعليماته، وتم الدفع بفريق الصيانة والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، للقيام بأعمال الصيانة وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكدت الدكتور نهال بلبع، أن الدولة حريصة على وصول مياه الشرب لكل مواطن، وكذلك تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.



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