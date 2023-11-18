افتتاح معهد قرية ناصر الابتدائي الأزهري بحوش عيسى في البحيرة

افتتح اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، معهد قرية ناصر الابتدائي الأزهري بحوش عيسى، المقام على مساحة 1675م بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.

والمعهد مكون من ثلاثة طوابق كاملة التشطيب والتجهيز ويضم 15 فصلًا ومكاتب إدارية وفصول تعليمية وحجرة حاسب آلي ومعمل ومكتبة ودورات مياه.

وتفقد السكرتير العام أقسام وفصول وقاعات المعهد، والذي يضم 15 فصلًا دراسيًّا، ومعملًا للعلوم ومعمل كمبيوتر، ومكتبة، وفصلين رياض أطفال.

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وأكد السكرتير العام، دور الأزهر الشريف ومؤسساته، وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين، وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع، وكذلك الإهتمام بالشباب والأطفال لإعداد اجيال جديدة تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

كما أشاد السكرتير العام، بدور المشاركة المجتمعية في المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء، معربًا عن سعادته بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد بالمحافظة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

حضر الافتتاح الدكتور منصور أبو العدب - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، العقيد ياسر شوقى - نائب المستشار العسكري، عمر لبيب - رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، والدكتور عبد العظيم شرف - مدير إدارة حوش عيسى الازهرية وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

