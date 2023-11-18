ناجلسمان يكشف عن تشكيل ألمانيا ضد تركيا في تصفيات اليورو

كشف جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، عن تشكيل المانشافت لمواجهة تركيا وديًّا، اليوم السبت، ضمن استعداداته لخوض بطولة يورو 2024.



ويحرس عرين ألمانيا كيفن تراب بعد استبعاد تير شتيجن من المعسكر في الساعات الماضية، فيما يقود نيكلاس فولكروج خط الهجوم رفقة ليروي ساني وكاي هافيرتز.

تشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: كيفن رتاب

الدفاع: جوناثان تاه، أنطونيو روديجر وبينجامين هينريكس

الوسط: جوشوا كيميتش، إلكاي جوندوجان وفلوريان فيرتز وجوليان براندت

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الهجوم: كاي هافيرتز، نيكلاس فولكروج وليروي ساني.

إسبانيا أمام قبرص

أحرز لامين يامال الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة وأضاف ميكل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وسجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28، بينما سجل كوستاس بلياس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبرص في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة رفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات بفارق نقطتين عن إسكتلندا التي تحتل المركز الثاني بـ16 نقطة بعد تعادلها مع جورجيا (2-2).

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جورجيا وإسكتلندا

سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لمنتخب جورجيا في الدقيقة 15 قبل أن يعادل سكوت ماكتوميناي النتيجة لمنتخب اسكتلندا.

وأحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 57 قبل أن يعادل لورانس شينكلاند النتيجة في الدقيقة 90+3.

ورفعت جورجيا رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النرويج الثالثة في الترتيب.