«سعر الصرف» يثير أزمة فى برامج الحج السياحى.. الوزارة تستحدث برنامجا جديدا للتأشيرات المباشرة.. ونوفمبر يشهد بدء استقبال الطلبات

أزمة كبيرة تواجهها اللجنة العليا للحج والعمرة فى تسعير برامج الحج السياحى فى الموسم القادم هذ العام، خاصة فى ظل التفاوت الكبير فى سعر صرف العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى وهو البند الرئيسى فى تعاقدات شركات السياحة على الخدمات التى يتطلبها الحجاج أثناء المناسك، ما دفع عدد كبير من الشركات إلى السوق السوداء بخلاف البنوك لتغطية التعاقدات.

وقررت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بتلقى حجوزات المواطنين الراغبين فى أداء مناسك الحج من خلال تأشيرات الحج السياحى، وذلك تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد، وذلك انتظارا لقرار وزارة السياحة والآثار بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج بعد اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار للضوابط المنظمة لرحلات الحج وإجراء القرعة لاختيار الفائزين.

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بدوره، أوضح ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار أعلنت ولأول مرة عن استحداث برنامج جديد أشبه بتأشيرات الحج المباشر، والتى تحصل عليها الشركات بدون قرعة، ويتم بيعها للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ فى الفوز بالقرعة، مشيرا إلى أن الوزارة هى من ستقوم بتحديد الشروط والمواصفات والضوابط الإدارية والفنية وتسعير تلك البرامج.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق لـ«فيتو»، أن ذلك الإجراء جاء بسبب وجود عدد كبير من المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج، ولكن لم يحالفهم التوفيق فى الحصول على فرصة للحج، وهى فرصة للمواطن المصرى للحصول على فرصة لتأدية الفريضة بخدمات متميزة، مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة فى اللجنة العليا للحج والعمرة تعتزم طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين، وذلك وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن بدون قيد أو شرط على المواطن.

وأعلن أن وزارة السياحة والآثار ستبدأ فتح باب تلقى طلبات وأسماء الشركات الراغبة فى تنفيذ ذلك البرنامج خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الجارى بأعداد محددة، لافتًا إلى أن هناك أزمة فى تحديد التسعيرة فى ظل الظروف الحالية، متوقعا أن تأخير الإعلان يعود إلى تفاوت سعر الصرف مقابل الجنيه المصرى.

من جانبه أكد أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، أن تسعير برامج الحج ستتم على أساس متوسط سعر صرف الريال السعودى بالسوق الخارجى بقيمة تتراوح من 12.50 إلى 13 جنيها عكس سعره فى البنوك، والتى تصل إلى 8.21 جنيها، مشيرا إلى أن الشركات تقدمت باقتراح إلى غرفة شركات السياحة لرفعه إلى وزارة السياحة والآثار بتحصيل قيم برامج الحج السياحى على نصفين أحدهما بالريال السعودى والآخر بالجنيه المصرى، وذلك لتمكين الشركات من دفع قيم الخدمات التى يتطلبها الحجاج أثناء عمل مناسك الحج إلا أن الطلب قوبل بالرفض لعدم قانونيته.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا لـ«فيتو» أن برامج الحج السياحى لهذا العام ستشمل 4 مستويات، وهى الحج الاقتصادى والبرى والـ5 نجوم، بالإضافة إلى المستوى الجديد، الذى سيتم العمل به بدلا من تأشيرات الحج المباشر وسيعتمد على فتح المسافات لتسكين حجاج بيت الله الحرام بجوار الحرم المكى حتى تصل إلى 3000 متر.