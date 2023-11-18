منتخب مصر للناشئات يختتم استعداداته لمواجهة الكونغو في تصفيات المونديال (صور)
اختتم منتخب مصر للناشئات تحت قيادة محمد كمال، تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل المقرر لها غدا الأحد في تمام الخامسة مساء على استاد الإسكندرية، في إياب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في الكونغو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وحرص عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على ملف الكرة النسائية على حضور المران الأخير لمنتخب الناشئات.
ويحتاج المنتخب المصري للفوز في هذه المباراة من أجل الوصول للدور النهائي من التصفيات، حيث سيواجه الفائز من كينيا أو الكاميرون للظفر ببطاقة المونديال.
قائمة منتخب الناشئات
واختار الجهاز الفني لـمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلا من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبد الواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.
ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل الأحد المقبل، في مباراة العودة بالإسكندرية.
ودخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا قبل أيام، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.
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