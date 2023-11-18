السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح (فيديو وصور)

هطول أمطار غزيرة
هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح، فيتو

شهدت مدينة مرسى مطروح، هطول أمطار غزيرة متوقعة، على عدد من أرجاء المدينة تزامنًا مع التقلبات الجوية.

ورصدت عدسة "فيتو" بالفيديو والصور حالة الشوارع بمدينة مرسى مطروح، بعد هطول أمطار غزيرة وهبوب الرياح.

هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح,فيتو

 

هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح,فيتو

 

هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح,فيتو

 

حالة الطقس غدًا الأحد

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح,فيتو

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على سيناء، معتدل الحرارة ليلًا.

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هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح,فيتو

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء غدًا الأحد

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد.

هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح,فيتو

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوى وهي:
اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح,فيتو

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر في الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح,فيتو

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

هطول أمطار غزيرة على شوارع مرسى مطروح,فيتو

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملًا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء  تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 

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