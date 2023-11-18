السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة بالإسكندرية
تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية، فيتو

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر.
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

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يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

 

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