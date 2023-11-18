السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تظاهرات جديدة في بريطانيا وفرنسا للمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة

احتجاجات لدعم فلسطين،
احتجاجات لدعم فلسطين، فيتو

تظاهر آلاف الأشخاص مجددًا، اليوم السبت، في بريطانيا وفرنسا دعمًا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

فرنسا تحتج لدعم غزة 

ونظمت التظاهرات في فرنسا بمبادرة من التجمع الوطني من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

في باريس، انطلق موكب يضم آلاف المتظاهرين تحت المطر وراء لافتة كتب عليها "أوقفوا المجزرة في غزة والضفة الغربية، وقف إطلاق نار فوري" حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وصرح برتران هيلبرون رئيس جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين، للصحافة "إن المرحلة خطيرة بالنسبة لأصدقائنا الفلسطينيين"، متحدثًا عن "معاناة لا توصف للشعب الفلسطيني" ومطالبًا "بوقف القصف" و"الهجمات البرية" و"رفع الحصار" عن غزة.

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كما انتقد الناشط "الموقف غير الواضح" للحكومة الفرنسية من القضية الفلسطينية، "وهو عار على بلادنا".

 

مسيرة كبيرة في بريطانيا

في لندن، تم تنظيم العديد من التجمعات بدلا من المسيرة الكبيرة التي نظمت أيام السبت الخمسة السابقة.

وفي شمال العاصمة البريطانية، تظاهر المئات قرب مكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، الذي يتعرض لانتقادات بسبب رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار.

ومثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، يدعو إلى هدنات للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال المتظاهر عزيز رافضا الكشف عن اسمه الكامل: "نحن هنا للضغط على الحكومة وعلى كير ستارمر كزعيم للحزب العمالي ليضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار".

وأضاف الأردني الأصل البالغ 26 عامًا: "الهدنة تعني أن هناك أربع ساعات لا ترتكب فيها مجازر ثم مجازر لعشرين ساعة يوميا. هذا غير منطقي".

وتظاهر نحو 300 ألف شخص السبت الماضي في لندن بحسب شرطة العاصمة البريطانية، في أكبر تظاهرة تنظم في العاصمة البريطانية منذ 7 أكتوبر. 

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إسرائيل الضفة الغربية الفلسطينيين القضية الفلسطينية بريطانيا غزة والضفة فرنسا

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