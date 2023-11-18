نجم يوفنتوس يواجه شبح الغياب عن مواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تلقى يوفنتوس ضربة قوية، بانسحاب أحد نجوم الفريق من معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة خلال فترة التوقف الدولي.

إصابة نجم يوفنتوس

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا": "ويستون ماكيني لاعب وسط يوفنتوس، انسحب من معسكر المنتخب الأمريكي بسبب إصابة في أوتار الركبة اليسرى".

وأضاف: "انسحاب ويستون ماكيني جاء كإجراء احترازي لعدم تفاقم الإصابة، وقد يتواجد مع يوفنتوس أمام إنتر ميلان في الدوري".



وشارك ماكيني في فوز منتخب بلاده على ترينيداد وتوباجو (3-0)، في ربع نهائي الكونكاكاف، لكنه لم يسافر لخوض لمباراة الإياب الإثنين المقبل.

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يشار إلى أن ماكيني كان في طريقه لمغادرة يوفنتوس خلال الميركاتو الماضي، لكنه ظل بالفريق ونجح في إقناع مدربه ماسيمليانو أليجري، وشارك في 12 مع البيانكونيري مباراة منذ بداية الموسم.

ونجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم ومهاجم إنتر ميلان، في مواصلة توهجه بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ويسير مارتينيز بخطى ثابتة نحو الفوز بجائزة هداف الكالتشيو هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفًا.

لاوتارو يتفوق على مارادونا وفان باستن ورونالدو

ورفع لاوتارو رصيده إلى 91 هدفا، ليتجاوز الهولندي ماركو فان باستن، نجم ميلان السابق، الذي أحرز 90 هدفا خلال 8 سنوات لعبها بقميص الروسونيري ميلان.

واقتحم لاوتارو مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين تهديفًا مع فريق واحد بالدوري الإيطالي، حيث أصبح بالمركز الـ 16 بعد أن تخطى دييجو مارادونا مع نابولي (81 هدفًا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (81 هدفا) وبرونو مايني مع بولونيا (87 هدفًا)، وأخيرًا فان باستن (90 هدفًا).

ويسبق لاوتارو في القائمة لورينزو إنسيني مع نابولي (96 هدفًا) وألدو بوفي مع ميلان (108 أهداف) وأنجيلو سكيافيو مع بولونيا (109 أهداف) وسيرجيو بيليسييه مع فيرونا (112 هدفًا) ودرايس ميرتينز مع نابولي (113 هدفًا).

ثم ساندرو ماتسولا مع إنتر (116 هدفًا) ودومينيكو بيراردي مع ساسولو (118 هدفًا) وديفيد تريزيجيه مع يوفنتوس (123 هدفًا) وأندريه شيفتشينكو مع ميلان (127 هدفًا) وروبيرتو بيتيجا مع يوفنتوس (129 هدفًا).

علاوة على إزيو باسكوتي مع بولونيا (130 هدفًا) ولويجي ريفا مع كالياري (156 هدفًا) وجامبييرو بونيبيرتي مع يوفنتوس (178 هدفًا) وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس (188 هدفًا) وفرانشيسكو توتي مع روما (250 هدفًا).