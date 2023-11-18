السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

أول قرار ضد المتهمين بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي في التجمع

حبس ارشيفية، فيتو
حبس ارشيفية، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس مرتكبي واقعة سرقة حقيبة من أحد المواطنين بداخلها مبلغ مالي بالتجمع وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

وكان  قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مهندس- مقيم بدائرة القسم) بأنه حال تواجده أمام العقار محل سكنه تقابل مع "أحد الأشخاص مجهول" تعرف عليه من على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"،  لتغيير عملة أجنبية، وأثناء التحدث معه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة خاصته، وبداخلها مبلغ مالى عملة "أجنبية" وبعض الأوراق وقام باستقلال سيارة ولاذ بالفرار.

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بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

 

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) "تم ضبطه" حال تواجده بمحافظة الشرقية.. وبحوزته (جزء من المبلغ المستولى عليه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بقيامه بالاستعانة بكل من (شخصين- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) تم ضبطهما، لتغيير المبلغ المالى المستولى عليه للعملة المحلية، وعقب استبداله المبلغ المالى قام بإخفائه لدى (مالك مركز زيوت "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسماعيلية) تم ضبطه.. وبحوزته المبلغ المشار إليه.. وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم أيدها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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