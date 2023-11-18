السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة لافيينا في دوري المحترفين (صور)

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

واصل فريق غزل المحلة تدريباته استعدادا لمواجهة لافيينا الاثنين المقبل، في الجولة السابعة من دوري المحترفين، في المباراة المقرر إقامتها علي ستاد غزل المحلة.

وخاض اللاعبون مرانا في غياب الجماهير في المران الثاني للمدير الفني الجديد حسام عبدالعال، الذي حل بديلا للكابتن خالد عيد.

وانهزم غزل المحلة في المباراة الماضية أمام فريق بترول أسيوط في الجولة الماضية من دوري المحترفين.

 

 

 

 

إقالة خالد عيد من تدريب الفريق الأول

ووجه مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل الشكر للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الكابتن خالد عيد، بعد تراجع مستوى الفريق خلال منافسات دوري المحترفين.

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وخاض غزل المحلة تحت قيادته 8 مباريات، نجح في الفوز بـ4 مباريات وتعادل في لقاءين وتلقى الهزيمة في مثلها، كما يحتل الفريق المركز الخامس بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة.

وقاد الكابتن خالد عيد مران اليوم، كما حرص على الاجتماع باللاعبين قبل التمرين وحثهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة التركيز في المباريات خاصة أن المحلة يخوض مواجهات كؤوس.

وتلقى زعيم الفلاحين الخسارة في الجولة الماضية خارج أرضه أمام بترول أسيوط.

 

 

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة

1- بتروجيت 16 نقطة
2- لافيينا إف سي 15 نقطة
3- وادي دجلة 14 نقطة
4- حرس الحدود 14 نقطة
5- غزل المحلة 14 نقطة
6- أبو قير للأسمدة 13 نقطة
7- القناة 12 نقطة
8- بترول أسيوط 12 نقطة
9- وي 11 نقطة
10- طنطا‏ 11 نقطة
11- السكة الحديد 11 نقطة
12- دكرنس 11 نقطة
13- راية 10 نقاط
14- أسوان 10 نقاط
15- مكادي 9 نقاط
16- بروكسي 9 نقاط
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط
 

جدول ترتيب دوري المحترفين 

وجاءت نتائج الجولة الثامنة التي انطلقت الأحد الماضي بمواجهة وادي دجلة ضد بتروجيت كالتالي:

 

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وادي دجلة 1-1 بتروجيت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة 

راية 2-2 دكرنس 

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين 

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين 


طنطا 2-1 النجوم 

القناة 2-2 الاتصالات  

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود 

 

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نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

 

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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