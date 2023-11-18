حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطلين (لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة" من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وعثر بمسكنهما على “فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية بدون لوحات معدنية المستخدمة في ارتكاب الواقعة”– المسروقات المستولى عليها" وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.
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