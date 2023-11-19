نائب: إسرائيل تريد إبادة الشعب الفلسطيني

أخبار غزة، قال محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، إن كل أهداف الحرب التي أعلنتها إسرائيل بغطاء أمريكي وأوربي، لافتا إلى أن المواجهة ليست مع المقاومة الفلسطينية لكنها مع الشعب الفلسطيني.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف عضو البرلمان لـ"فيتو": نحن نتحدث على عدوان رئيسي، وخاصة أن الأمر ليس بين إسرائيل والغطاء الأمريكي والمقاومة الفلسطينية.

وأشار بدراوي: أن المشكلة الحقيقية بين الحكومة الإسرائيلية التي تريد أن تبيد الشعب الفلسطيني.

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: إن ما يجري بحق المستشفيات، والأطباء، والمرضى في قطاع غزة "عدوان سافر، وجريمة نكراء، وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته".

العدوان الإسرائيلي على مستشفيات غزة

وطالبت الكيلة، في مؤتمر صحفي، عقد السبت، بمقر الوزارة في رام الله، للحديث عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على المستشفيات والطواقم الطبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على إسرائيل من أجل السماح بنقل الأطفال الخدج، والمرضى المتبقين في مستشفى الشفاء الى مستشفياتنا في الضفة الغربية، أو في جمهورية مصر العربية، ليتلقوا علاجهم بين أبناء شعبهم، وأشقائهم.



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