جيش الاحتلال يعلن توسيع عملياته العسكرية ضد قطاع غزة

الهجوم البري على غزة، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه سيتم توسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة لتشمل جباليا والزيتون.



العدوان الإسرائيلي على غزة

ومن جانبها أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها، بأن جيش الاحتلال يقوم بتوسيع هجماته في قطاع غزة، وتنفذها الفرقة 36 في حي الزيتون بمدينة غزة، والفرقة 162 في جباليا.



وأكد جيش الاحتلال في بيانه: "تواصل توسيع أنشطتها العملياتية في أحياء إضافية زاعمًا أن قواته تعمل على استهداف وضرب البنية التحتية لحماس".



وعلى الجانب الآخر، ذكر المتحدث باسم كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس- أبو عبيدة، اليوم السبت، أنه تم إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين وتفجيرها بعبوة ناسفة خلال الهجوم على غزة، مضيفًا أنه تم فقدان الاتصال مع المجموعات التابعة للقسام المكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين.

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كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية

وأكدت كتائب القسام، أنها قصفت مدينة تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، ردًّا على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وأضافت كتائب القسام في بيانها: "إننا قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وكانت "كتائب القسام" أشارت في وقت سابق، إلى "أننا قصفنا كيبوتس "نيريم" بعدد من قذائف الهاون".

مجزرة مدرسة الفاخورة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، بأن نحو 50 شخصًا استشهدوا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بالقطاع والتي تضم مئات النازحين.



ومن قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدرسة يقيم بها نازحون بمنطقة الفاخورة داخل قطاع غزة.



إخلاء مستشفى الشفاء في غزة قسرا

وفي وقت سابق من اليوم، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في واقعة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، على إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة "قسرًا"، ودفعت نحو 5 آلاف نازح ومريض للخروج من المجمع الطبي سيرا على الأقدام.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخلاء مجمع الشفاء الطبي قسرًا، لافتة إلى أن الأطفال الخدج لا يزالون في المستشفى.

وتوقع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم خلال المشي من مستشفى الشفاء إلى شارع الوحدة الذي حددته قوات الاحتلال كممر.