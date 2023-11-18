السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

أمين حزب حماة الوطن بأسوان: السيسى دائما ينحاز لمطالب الأسوانيين وأهالي النوبة (فيديو وصور)

ياسين عبد الصبور
ياسين عبد الصبور أمين حزب حماة الوطن بأسوان، فيتو

قال ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بأسوان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينحاز لمطالب أهالى أسوان والنوبة، وهو الذى أعاد حقوق أهالى النوبة بعد مرور أكثر من 100 عام، بتسليم التعويضات السكنية والزراعية والمالية والتمليك ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضًا إنشاء السد.

وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر الذى نظمه حزب حماة الوطن بأسوان لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة إن الرئيس قدم أكثر من 300 مليون جنيه لصرف التعويضات المقررة لأهالى النوبة من المهجرين خلال فترات إنشاء السد العالى وخزان أسوان، كما تم إحلال نحو 3 ألاف منزل لأهالى النوبة بقرى مركز نصر النوبة.

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يذكر أن حزب حماة الوطن نظم بأسوان،اليوم السبت، مؤتمرا جماهيريا، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بنقابة المعلمين بمدينة أسوان.

وبدأت فاعليات المؤتمر، بعزف السلام الوطني، وتلاوة آيات من القران الكريم، ووقف الجميع دقيقة حداد على أرواح ضحايا غزة ثم كلمات الحضور من الشخصيات العامة ونواب البرلمان وأعضاء الحزب بالمحافظة.

حضر المؤتمر، ياسين عبد الصبور، أمين عام حزب حماه وطن بأسوان، ونواب البرلمان والقيادات الحزبية والدينية والشعبية بمحافظة أسوان.

وأعلن الحضور تأييدهم ودعمهم للرئيس السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والنجاحات التى بدأها الرئيس، مؤكدين أن شعار المرحلة المقبلة: "معا نحمى وطننا ونبنيه ونختار له الرئيس السيسى ونثق فيه".

 

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​ أسوان السيسي أمانات حماة الوطن دعم الانتخابات

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