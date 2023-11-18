نظر الطعن باستبعاد المندوه من رئاسة صندوق الزمالك غدا

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد الطعن المقام من رفعت المهندس، المحامي، وكيلًا عن كريم عادل عضو نادي الزمالك، والتي يطالب فيه بوقف قرار تعيين حسام المندوه وعزله من منصبه.

حمل الطعن رقم ٨٨٠١ لسنة ٧٨ قضائية، واختصم وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية.

نادي الزمالك

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في حكم لها قبل الانتخابات بإثبات ترك الخصومة في الاستشكال المقام من حسام المندوه المرشح على انتخابات نادي الزمالك، على حكم القضاء الإداري باستبعاده من الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي وفازت بها القائمة الموحدة.

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وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص قضت بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوة توفيق الخواجه المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادى الزمالك، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠، بسبب عضوية مجلس النواب لهيئة مفوضي الدولة.



حمل الطعن رقم ١٤٥٢ / ٧٠، واختصم مدير نادي الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة أحد المرشحين، والتي يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوة توفيق الخواجة المرشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي "محامي ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك" والتي طالب فيها باستبعاد كل من حسين أحمد لبيب "مرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك" لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات الجيزة.

حملت الدعاوى ٧٧/٧٧١٦٥، ٧٧/٧٨٣٧٢، ٧٧/٧٨٣٧٥.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجي ونجلاء ناجي وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق، الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 13 مرشحًا وهم:

ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي.

وكريم عادل على منصب أمين الصندوق.

10 مرشحين على منصب العضوية فوق السن وهم:

1- أحمد عفيفي.

2- رجب رواش.

3 - أحمد فودة نصير.

4 - حمدية كمال.

5 - مروة أمير الرفاعي.

6 - أشرف إمام عبد السلام.

7 - مروة البروجى.

8 - نجلاء ناجى.

9 - أحمد عبادة.

10- سيف الإسلام محمد يوسف.

ومحمد خالد الصادق تحت السن.

وفتح نادى الزمالك، فى العاشرة صباح الإثنين الماضي، باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر الماضي بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

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