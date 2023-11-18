السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزيرة الهجرة تؤكد أهمية ملف الاستثمار في مصر

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للقاء الجالية المصرية بها.

وجاء ذلك ضمن جولتها الخارجية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية لحث الجاليات المصرية في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حملة شارك بصوتك

حيث كان في استقبالها السفير أحمد عبد المجيد، القنصل العام المصري في جدة، وذلك بعد لقاء أبناء المصريين بالخارج في الرياض، ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها الوزارة لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وللرد على استفساراتهم بشأن عملية التصويت، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.

Advertisements

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أهمية ممارسة المصريين بالخارج لحقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، موضحة أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج في الجمهورية الجديدة، وأهمية دورهم في اختيار القيادة السياسية التي ستقود سفينة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من الظروف التي تحيط بالمنطقة، بجانب دورهم في عملية التنمية المستدامة التي أطلقتها مصر، على مدار السنوات الماضية.

تسهيلات ‏للمصريين المقيمين بالخارج 

وأضافت الوزيرة أننا حريصون على تقديم كافة التسهيلات ‏للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات التصويت، وكذلك العمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة ‏المصريين في انتخاب رئيسهم،

وزارة الهجرة،فيتو

وأوضحت السفيرة سها جندي أن الوزارة بصدد عقد غرفة عمليات قبل موعد الانتخابات بأسبوع وعلى مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج، مؤكدة التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية ‏للانتخابات ووزارة الخارجية بكافة بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع والرد ‏السريع على كافة أسئلتهم‎ واستفساراتهم.

ملف الاستثمار

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي أن ملف الاستثمار يتصدر أولويات مصر في المرحلة الحالية، ولذلك ستحرص على مقابلة عدد من المستثمرين المصريين في مختلف الدول التي ستشملها جولتها الخارجية، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واستعراض آخر ما وصلت إليه مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والقطاعات المقرر الاستثمار فيها تحت مظلة الشركة، بجانب التعريف بفرص الاستثمار المتميزة في مصر، وما تم إتاحته من تيسيرات مثل الرخصة الذهبية وخفض الضرائب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعديلات التشريعية المختلفة التي تستهدف التيسير على المستثمرين وتشجيعهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ التصويت في الانتخابات الجمهورية الجديدة المملكة العربية السعودية عملية التنمية المستدامة وزيرة الهجرة وزارة الهجرة

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تلتقى رموز وقيادات الجالية المصرية بالسعودية ضمن حملة شارك بصوتك

وزيرة الهجرة: يجب على كل مصري بالخارج المشاركة في العملية الانتخابية

سها جندي تطالب المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية

سها جندي: الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج أهم منجزات وزارة الهجرة

الأكثر قراءة

ليفربول يحسم موقفه من رحيل محمد صلاح في الشتاء

كتائب القسام تفجر مفاجأة صادمة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

كتائب القسام تفجر قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة في كمين محكم

فيتوريا: مباراة منتخب مصر أمام سيراليون صعبة ولكننا جئنا لتحقيق الفوز

تدمير 17 آلية، أبو عبيدة يكشف خسائر جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

جدول مباريات الأهلي بعد نهاية التوقف الدولي

ربة منزل تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا علي نجلتهما القاصر في الدقهلية

مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى

Advertisements

منوعات

المزيد

حفل فنى جديد لفرقة الانشاد الديني على مسرح الجمهورية غدا

أول تحرك من ليفربول بعد عودة والد نجمه المختطف

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

منها الجريء والمثير للجدل.. أعمال فنية نقطة تحول في مسيرة منى زكي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بخلاف العشرة المعروفين، صحابة بشرهم الرسول بالجنة تعرف عليهم

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

المزيد
الجريدة الرسمية