أول تعليق من هالاند بعد إصابته مع منتخب النرويج

علق المهاجم النرويجي إرلينج هالاند على إصابته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية حيث تأكد غيابه عن مباراة اسكتلندا.

وكتب هالاند على حسابه بموقع x تويتر سابقآ: للأسف، سأغيب عن مباراة غدا أمام إسكتلندا، أتمنى التوفيق للاعبين، الآن وقت العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقتٍ ممكن.

وكان هالاند يعاني من التواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده النرويج ضد جزر الفارو.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مباراة قوية أمام ليفربول يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي.

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ويعد هالاند أبرز لاعبي مانشستر سيتي منذ الموسم الماضي، بعدما كان عاملًا محوريًا في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية بفضل أهدافه الغزيرة.

يشار إلى أن المهاجم النرويجي منذ بداية الموسم مع مانشستر سيتي، شارك في 18 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكيلة هالاند تفتح الباب أمام ريال مدريد

أثارت رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، الجدل المثار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل.

وكيلة هالاند تتحدث عن مصيره

وأجابت بيمينتا عن إمكانية إتمام هذه الصفقة، برسالة حاسمة، قائلة "إيرلينج سيد مصيره دائما".

وأضافت عبر شبكة "ريليفو": "سيفعل هالاند دائما ما هو جيد له ولناديه، عندما يكون الجميع منفتحين لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك".

وقالت "بالطبع سيلتزم هالاند بالاحترام التام تجاه ناديه، يجب أن يسود الاحترام المتبادل بين الطرفين، وليس لدي شك في أن مانشستر سيتي سيحترمه".