السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أول تعليق من هالاند بعد إصابته مع منتخب النرويج

هالاند،فيتو
هالاند،فيتو

علق المهاجم النرويجي إرلينج هالاند على إصابته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية حيث تأكد غيابه عن مباراة اسكتلندا.

وكتب هالاند على حسابه بموقع x تويتر سابقآ: للأسف، سأغيب عن مباراة غدا أمام إسكتلندا، أتمنى التوفيق للاعبين، الآن وقت العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقتٍ ممكن.

وكان هالاند يعاني من التواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده النرويج ضد جزر الفارو.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مباراة قوية أمام ليفربول يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي.

Advertisements

ويعد هالاند أبرز لاعبي مانشستر سيتي منذ الموسم الماضي، بعدما كان عاملًا محوريًا في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية بفضل أهدافه الغزيرة.

يشار إلى أن المهاجم النرويجي منذ بداية الموسم مع مانشستر سيتي، شارك في 18 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكيلة هالاند تفتح الباب أمام ريال مدريد 

 أثارت رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، الجدل المثار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل.

وكيلة هالاند تتحدث عن مصيره
وأجابت بيمينتا عن إمكانية إتمام هذه الصفقة، برسالة حاسمة، قائلة "إيرلينج سيد مصيره دائما".

وأضافت عبر شبكة "ريليفو": "سيفعل هالاند دائما ما هو جيد له ولناديه، عندما يكون الجميع منفتحين لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك".

وقالت "بالطبع سيلتزم هالاند بالاحترام التام تجاه ناديه، يجب أن يسود الاحترام المتبادل بين الطرفين، وليس لدي شك في أن مانشستر سيتي سيحترمه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارلينج هالاند الترويج اسكتلندا فترة التوقف الدولى هالاند

مواد متعلقة

تقارير تكشف مدة غياب فينيسيوس عن ريال مدريد للإصابة

مراكز محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية بإفريقيا (إنفوجراف)

مجموعة مصر، بوركينا فاسو تتعادل بصعوبة مع غينيا بيساو بتصفيات كأس العالم

تونس تكتسح منتخب ساوتومي برباعية في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

الكيان الإسرائيلي يرفض مقترح حماس بشأن صفقة الأسرى

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

مدبولي يكشف الدرس المستفاد للحكومة من الأزمة الاقتصادية العالمية

منتخب مصر للشباب يرتدي الأحمر والأسود أمام تونس (صور)

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة أوتسوكا اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

سعر جرام الذهب الآن، تحركات المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم السبت 18-11-2023

هبوط قوي يضرب المؤشر العالمي للدولار، آخر تطورات حركة العملة الخضراء

Advertisements

منوعات

المزيد

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

3 جرائم حرب لقوات الاحتلال في قطاع غزة خلال أقل من 8 ساعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

المزيد
الجريدة الرسمية