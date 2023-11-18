السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب مصر للشباب يرتدي الأحمر والأسود أمام تونس (صور)

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

يرتدي منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء في مباراة الغد أمام تونس ببطولة شمال أفريقيا والتي تقام على ملعب أريانة، بينما يظهر نسور قرطاج بالزي الأبيض الكامل.

وخاض منتخب مصر مرانا خفيفًا اليوم علي ملعب المباراة خوفا من تعرض اللاعبين للإصابات، في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات حيث خاض المنتخب مباراتي ليبيا والجزائر خلال 72 ساعة فقط، قبل اقامة مباراة تونس غدا الأحد.

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وشهد مران اليوم حضور محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

جدير بالذكر أن منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع ليبيا بهدف لكل فريق، قبل الفوز بثلاثية نظيفة على الجزائر.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس

ويلتقي منتخب الشباب نظيره منتخب تونس يوم الأحد المقبل، في ثالث مبارياته في البطولة، وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـ منتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

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مصر منتخب مصر للشباب وائل رياض شمال أفريقيا محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة بعثة منتخب الشباب في تونس

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