السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد معرض معا ضد الغلاء (صور)

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال افتتاح المعرض، فيتو

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة رئيس الوزراء " معًا ضد الغلاء " بشارع صبرى أبو علم بحى غرب أمام مصنع الغزل بشبين الكوم لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد،  المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، وهناء عقيلة رئيس حى غرب، وممثل الغرفة التجارية، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر.

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محافظ المنوفية يفتتح معا ضد الغلاء 

ووسط فرحة المواطنين وإقبال كثيف، افتتح محافظ المنوفية أجنحة المعرض والذي يضم جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية ومنها ( السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه واللحوم )، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، وتأكد المحافظ من جودة السلع الغذائية ومدى توافرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.


وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم إقامة 44 معرضًا بنطاق المراكز والمدن، فضلًا عن ضخ المنتجات الغذائية بالسلاسل التجارية والوحدات القروية لبيعها وإتاحتها بأسعار مخفضة مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعمًا للأسر الأكثر إحتياجًا.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة إعداد قوائم للأسعار بكافة أجنحة المعرض لتعريف المواطن بحجم الدعم المقدم له من قبل الدولة.

زيادة المنتجات المعروضة

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة الدورية للمنفذ وسير العمل به وتزويد المعرض بكافة المنتجات بكميات كافية، مؤكدًا على تكثيف الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.

وخلال تفقده للمعرض، شدد المحافظ على التجار العارضين بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وسيتم المتابعة اليومية وشن حملات تفتيشية لمتابعة الأسعار، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية أمام المواطنين، ومؤكدا لهم أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جمعية الهلال الاحمر معا ضد الغلاء شبين الكوم

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