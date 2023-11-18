لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على منزل في جنوب غزة (فيديو)

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، حيث ارتكب جيش الاحتلال العديد من المجازر بحق المدنيين العزل كان آخرها مجزرة مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أورنروا" في مخيم جاليا.

#فيديو لحظة قصف طائرات الإحتلال لأحد منازل المواطنين في منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/7xXqET6YQ7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 18, 2023

قصف طائرات الاحتلال لأحد منازل المواطنين الفلسطينيين

ونشرت وكالة "شهاب" الإخبارية مقطع فيديو يوثق لحظة قصف طائرات الاحتلال لأحد منازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة.

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وعلى الجانب الآخر علقت وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت على مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة التابعة لها في جباليا شمال غزة والتي أسفرت عن مقتل 50 وإصابة العشرات كحصيلة أولية.

استهداف المنشآت التابعة لـ الأونروا

وقالت الأونروا: "نبلغ الجانب الإسرائيلي يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها"، لافتة إلى أن استهداف المنشآت التابعة لها يعد مخالفا للقانون والأعراف الدولية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، بأن نحو 50 شخصا استشهدوا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بالقطاع والتي تضم مئات النازحين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدرسة يقيم بها نازحون بمدرسة الفاخورة داخل قطاع غزة.

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