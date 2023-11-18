السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

رسالة معتمد جمال للاعبي الزمالك في مران اليوم

معتمد جمال، فيتو
معتمد جمال، فيتو

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب معتمد جمال من اللاعبين مواصلة العمل والتركيز في التدريبات بكل قوة وتنفيذ المطلوب من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة أفريقيًا ومحليًا.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد على شرح بعض الأفكار والأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذه خلال مران اليوم استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات صباحية اليوم السبت وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بخوض المران على فترتين.

وتم التركيز خلال المران الصباحي على الجانب البدني من خلال أداء تدريبات خاصة بتقوية العضلات والمرونة وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال استاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة  عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمس أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

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معتمد جمال الزمالك طالب معتمد جمال من اللاعبين مواصلة العمل موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

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