تمهيد 10 طرق في 3 مراكز بالبحيرة

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، برئاسة المهندسة كريمة عاشور مدير المديرية، بمتابعة أعمال مسح وتمهيد طبانات 10 طرق بنطاق مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبوحمص داخل نطاق محافظة البحيرة، فى إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق، وعمل الصيانة اللازمة لها، لتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة تيسيرا على المواطنين.

وتم العمل على استهداف طريق مدخل عزبة الشريف، وطريق سكة الباشا، والحصة، وهليل، ومنشأة الأوقاف، وجسر مصرف الخيرى ( سنطيس والكفرة من كوبرى زهرة حتى كوبرى الزمرانة) بمركز دمنهور، وطريق زهرة بمركز كفر الدوار، وطريق النخلة البحرية وجسر مصرف محلة كيل وجسر ترعة القناوية بمركز أبو حمص.

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وطالبت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بسرعة تسوية الطرق، وخاصة بالقرى المنذر بها مبادرة "حياة كريمة" قبل موسم الشتاء، والأمطار،وذلك تسهيلًا للحركة المرورية، وتيسيرًا على المواطنين.