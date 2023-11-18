السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يواجه ليفربول متأثرًا بـ 9 إصابات

هالاند،فيتو
هالاند،فيتو

الدوري الإنجليزي ، يعاني فريق مانشستر سيتي من أزمة إصابات قبل مباراته المرتقبة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر خوضها عقب فترة التوقف الدولي.

ويلاقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويبدو أن النادي الانجليزي الاحمر بقيادة كلوب سينتقم اشر انتقام من الفيلسوف الاسباني بيب جوارديولا.

لقاء القمة القادم بعد التوقف الدولي سيكون فيه السيتي امام مفترق الطرق اما الفوز وتعزيز مقولة مانشستر بمن حضر او تلقي الخسارة المؤلمة والدخول في دوامة النتائج هذا الموسم.

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غيابات السيتي حتى الآن وإصاباته هي:

ناثان اكي
دي بروين
كوفاسيتش
ايديرسون
رودري
نونيس
هالاند
ستونز.

وكشف طبيب منتخب النرويج، اليوم السبت، عن طبيعة الإصابة التي لحقت بالنجم إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

طبيعة إصابة هالاند

 وقال طبيب منتخب النرويج، في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "إصابة هالاند ليست خطيرة، لكنه يعاني من آلام شديدة تقلل من حركته بعض الشيء".

وأضاف الطبيب، بحسب ما نقله فابريزيو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "الإصابة تجعل مشاركة هالاند في مباراة إسكتلندا بتصفيات يورو 2024 غير واردة، لأنها تأتي في وقت مبكر قليلًا".

وكان هالاند يعاني من التواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده النرويج ضد جزر الفارو.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مباراة قوية أمام ليفربول يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي.

ويعد هالاند أبرز لاعبي مانشستر سيتي منذ الموسم الماضي، بعدما كان عاملًا محوريًا في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية بفضل أهدافه الغزيرة.

يشار إلى أن المهاجم النرويجي منذ بداية الموسم مع مانشستر سيتي، شارك في 18 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكيلة هالاند تفتح الباب أمام ريال مدريد 

 أثارت رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، الجدل المثار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل.

وكيلة هالاند تتحدث عن مصيره
وأجابت بيمينتا عن إمكانية إتمام هذه الصفقة، برسالة حاسمة، قائلة "إيرلينج سيد مصيره دائما".

وأضافت عبر شبكة "ريليفو": "سيفعل هالاند دائما ما هو جيد له ولناديه، عندما يكون الجميع منفتحين لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك".

وقالت "بالطبع سيلتزم هالاند بالاحترام التام تجاه ناديه، يجب أن يسود الاحترام المتبادل بين الطرفين، وليس لدي شك في أن مانشستر سيتي سيحترمه".

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