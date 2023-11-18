علاج 53 ألفا و579 رأس ماشية بحملات بيطرية في البحيرة

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين مدير المديرية، العمل على تنمية الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية، وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.



حيث بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 48328 حيوان،وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 7 قوافل، بإجمالي 5251 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حماده ادكو - المحمودية - وادي النطرون، تم خلالها علاج 3675 طفيليات خارجية، و1300 طفيليات داخلية.

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كما بلغ إجمالي المذبوحات من الحيوانات 1514 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 311809، وتم عمل 6 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 14 قضية بإجمالي مضبوطات 620 كيلو جرام، وتم تحصين 198 أبقار ضد مرض الجلد العقدى، وتحصين 23 رأس ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع إلى جانب تحصين 200 اغنام بلقاح جدرى الأغنام،وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (1800 ) طائر.

كما تم إصدار (364) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وتم اختبار 1726 حيوان لمرض البروسيلا، واختبار 1460 حيوان لمرض السل البقري وتم تحصين 380 بلقاح عترة 19 و509 أغنام بلقاح، وتم عمل 58 ندوة إرشادية متنوعة تضمنت 129 موضوع، وعدد 3 منشور إرشادي علي صفحه الإرشاد البيطري بالبحيرة وعدد 6 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الادارة بالمديرية في اماكن مختلفة، كما تم الاشتراك في 2 قافلة سكانية بعمل توعية إرشادية مصاحبه للقافلة.

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