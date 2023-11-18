وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يتابع انتظام العملية التعليمية بكوم حمادة

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بجولة تفقدية بإدارة كوم حمادة التعليمية، لمتابعة انتظام سير الدراسة بكوم حمادة، تفقد خلالها مدرسة منشاة مهنا للتعليم الأساسي، حيث أهتم وكيل الوزارة بمتابعة انتظام سير الدراسة بفصول داخل المدرسة، والاهتمام بتواجد المشرفين فى الأماكن المقررة بالمدرسة، وتابع موقف الغياب والالتزام الطلاب بالزي بالمدرسي.

وخلال الجولة الذي رافقه خلالها محمد حامد بهي الدين مدير إدارة كوم حمادة التعليمية، أكد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة على ضرورة الالتزام بالبرنامج العلاجي الخاص بتحسين مستوى التلاميذ والطلاب، خاصة فيما يتعلق بالقراءة والكتابة، وكذا المستوى الدراسي والمعرفي.

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كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة قبل انتهاء جولته بزيارة أيضا مدرسة كوم حمادة الثانوية الزراعية العسكرية وتابع خلالها العرض العسكري للطلاب بفناء المدرسة حيث أشاد بمستوى الالتزام والانضباط والتدريب لدى طلاب المدرسة.