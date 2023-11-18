السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة في أسوان (صور)

حملات ازاله فى اسوان،
حملات ازاله فى اسوان، فيتو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، وأيضًا الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات المكبرة للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية.

وقد ساهمت الحملات بقيادة شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو وبالتعاون مع مديرية أمن أسوان وإدارة حماية الأراضى والإصلاح الزراعى فى إزالة ١٠ حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة ٢٨٨٥ م2، كما قامت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية، ومركز شرطة ادفو بتنفيذ عدد ٤ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 1050 م2بقرية المحاميد بالحجز قبلى بدعم من معدات وسيارات الوحدة المحلية.

Advertisements

 

 

 فيما قامت مدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة، وبمشاركة أعضاء الإدارة الهندسية، والأجهزة الأمنية بنقطة الشرطة بتنفيذ إزالة فورية فى المهد  لحاله تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٣٠٠ م2 عبارة عن أسوار وأساسات من الحجر وغرفة مبنيه من الطوب الأسمنتى حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسوان ازالة إزالات تعديات اراضي أراض زراعية

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوقع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية (صور)

محافظ أسوان يفتتح فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الإفريقية "الأفرا" (صور)

محافظ أسوان يكرم منسقي مشروع البرنامج الرئاسى أهل مصر (صور)

تمهيدا لافتتاح مركز السيطرة، محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الفنية لشبكة للطوارئ (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن مقتل الجنرال الدموي عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

الأزهر: لقد فشلنا جميعا في اختبار غزة

الأهلي يرفض رحيل هذا اللاعب في ميركاتو الشتاء

رئيس الوزراء: مصانع هاير وبيكو حصلت على الرخصة الذهبية للاستثمار داخل مصر

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

أول تعليق من وكالة الأونروا بعد مجزرة الاحتلال في مدرسة الفاخورة التابعة لها

مدرستا الفاخورة وتل الزعتر، مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال بغزة منذ الصباح

اخبار الأهلي، آخر تطورات صفقة عمر كمال وقرار من كولر لتجهيز الدوليين

Advertisements

منوعات

المزيد

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

يصيب الأطفال ويسبب ضعف النظر.. معلومات عن مرض الحول الخلقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

المزيد
الجريدة الرسمية