استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة في أسوان (صور)

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، وأيضًا الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات المكبرة للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية.

وقد ساهمت الحملات بقيادة شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو وبالتعاون مع مديرية أمن أسوان وإدارة حماية الأراضى والإصلاح الزراعى فى إزالة ١٠ حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة ٢٨٨٥ م2، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية، ومركز شرطة ادفو بتنفيذ عدد ٤ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 1050 م2بقرية المحاميد بالحجز قبلى بدعم من معدات وسيارات الوحدة المحلية.

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فيما قامت مدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة، وبمشاركة أعضاء الإدارة الهندسية، والأجهزة الأمنية بنقطة الشرطة بتنفيذ إزالة فورية فى المهد لحاله تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٣٠٠ م2 عبارة عن أسوار وأساسات من الحجر وغرفة مبنيه من الطوب الأسمنتى حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.