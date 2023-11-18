حملة مكبرة على عربات الحنطور بأسوان (صور)
أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتنظيم حملات مكثفة لإعادة الانضباط لعربات الحنطور ومركبات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل، وتنفيذًا لهذه التوجيهات تم اليوم القيام بحملة مكبرة على عربات الحنطور برئاسة العميد أحمد عز مدير عام الأمن بالمحافظة، وبمشاركة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية، وشرطة المرافق وشرطة المرور، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان محمد حسين وعلاء ممدوح، فضلًا عن رئيس حى غرب سحر مصطفى.
أسفرت عن مصادرة ١٥شلته ركوب مع التحفظ على 3 سائقين حنطور بقسم المرافق ، كما أمر محافظ أسوان بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة، وهو الذى يتزامن مع تشديد الرقابة المرورية على عربات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل وغيرها، علاوة على الحد من مواقف السيرفيس العشوائية.
وشدد اشرف عطية على أهمية تكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء ورى الأشجار سواء بطريق كورنيش النيل أو الشوارع الداخلية أو الحدائق العامة والمتنزهات.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.