السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

ضخ 160 طن سكر بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسوان (صور)

ضخ 160 طن سكر بفروع
ضخ 160 طن سكر بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسوان،فيتو

 كشف المهندس خالد أبوالقاسم مدير عام التموين بأسوان بأنه تم ضخ كميات من السكر وصلت لأكثر من ١٦٠ طنا خلال الأسبوع الماضي من خلال فروع مجمعات الشركة المصرية والسلاسل التابعة لها على مستوى كافة المراكز والمدن حيث تم طرحه للمواطنين بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

 

 يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشديد الرقابة التموينية لمجابهة الاحتكار وزيادة الأسعار، ومتابعة تنفيذ مبادرة دولة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، وبناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأسواق من خلال تكثيف المرور الميداني للتأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها وجودتها للاستهلاك الآدمى، مع ضبط أي حالات للغش التجارى. 

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 أضاف أن ذلك تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض سلاسل المحال التجارية والهايبر والجمعيات التعاونية، علاوة على التجار والمتعاملين مع بورصة السلع، كما أنه جاري ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية.

 وأوضح خالد أبو القاسم بأن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين قامت أيضًا بضخ كميات من سلع المبادرة عن طريق فروعها، مؤكدًا على أنه فى مجال الأنشطة الرقابية للمديرية، فقد أسفرت الحملات التموينية عن تحرير عدد ٣٨٧ مخالفة منها عدد ١٩١ بالمخابز البلدية شملت ٣٦ مخالفة نقص وزن، و٤٣ مخالفة مواصفات، و٢٨ مخالفة توقف، و١٩ مخالفة سجل، و٢٩ مخالفة تصرف، و٩ مخالفات مبيعات وهميه، و٢٧ مخالفة متنوعة أخرى.

  أشار إلى أن في مجال الأسواق تم تحرير عدد ١٩٦ محضر جنحة منها ٧٨ محضر عدم إعلان عن الأسعار، و٣٩ محضر عدم حمل شهادة صحية، و٩ محاضر سلع منتهية الصلاحية، و١٨ محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و٤ محاضر مواد بترولية، و ٨ محاضر تجميع دقيق بلدي، و٢ محضر غش تجاري، و٣٨ مخالفة متنوعة أخرى.

 أكد أبو القاسم أن تم ضبط ٤ أطنان دقيق بلدي، و٨٤ كيلو سكر ناقص الوزن، وكميات كبيرة من الأسماك المملحة والأجبان المنتهية الصلاحية، فضلًا عن  ٣٤٥٠ قاروصة سجائر سوبر وبوكس وكيلوباترا بأسعار احتكارية.

 

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أسوان سكر دقيق تموين حملة

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