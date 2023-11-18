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محافظات

بدء الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية بأسوان غدا (صور)

حملة بيطريه بأسوان،
حملة بيطريه بأسوان، فيتو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التجهيزات والاستعدادات اللازمة لبدء الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اعتبارًا من غد الأحد 19 نوفمبر الجارى.

 وكشف الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى بأن جميع الوحدات البيطرية استعدت لفاعليات الحملة القومية، بالإضافة إلى تنظيم قوافل بيطرية بالقرى والنجوع والمناطق النائية.

وأضاف أنه بدعم من محافظ أسوان فقد شهدت القافلة العلاجية البيطرية الإرشادية نجاحًا كبيرًا والتي تم تنظيمها من معهد تناسليات الهرم بالجيزة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية بالاشتراك والتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسوان في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى.

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 وأوضح الدكتور مدحت رمزى بأن فاعليات القافلة أثمرت عن فحص وعلاج وتحصين 4170 حيوان لدى 2841 مستفيد، وأيضًا تم تنفيذ ندوة إرشادية بعنوان " المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة "، علاوة على تدريب 27 من الأطباء البيطريين، مؤكدًا على أن التنسيق المسبق الجيد لإستقدام هذه القافلة ساهم فى حشد الكثير من المربين للإستفادة من هذه الحملات الفعالة والجادة.

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​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان التحصين ضد الحمى القلاعية معهد البيطري

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