السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا جديدًا فى منافسات القوس والسهم

شعار القوات المسلحة،
شعار القوات المسلحة، فيتو

 شارك لاعبان اثنان من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للقوس والسهم والمكون من (8) لاعبين ولاعبات فى البطولة الإفريقية الثالثة عشر للقوس والسهم والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 بمشاركة (96) لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة، وتحصل لاعبو ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على (2) ميدالية ذهبية وحجز بطاقة التأهل المباشر لأوليمبياد باريس 2024.

وجاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية العالمية والدولية. 

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وحقق اللاعب  بهاء الدين عمرو محمـد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالإسماعيلية الميداليه الذهبية،
كما حققت اللاعبة جني علي عبد المجيد لاعبة نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية أيضًا، ليصبح عدد المتأهلين رسميًا لأوليمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية (12) لاعب ولاعبة.

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإنجاز الذى حققه اللاعبين خلال البطولة , مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين والشباب الذين ترعاهم القوات المسلحة كنموذج يُحتذى به لكل شباب الوطن.

البطولة الافريقية العسكرية الرياضية القيادة العامة للقوات المسلحة اولمبياد باريس 2024 تشكيل المنتخب المصري نادي طلائع الجيش

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