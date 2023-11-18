السبت 18 نوفمبر 2023
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سياسة

13 معلومة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تعرف عليها

قانون التصالح في
قانون التصالح في مخالفات البناء،فيتو

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تناقشه الجلسة العامة غدا الأحد، تتبلور فلسفته في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

شروط قبول طلبات تقنين الأوضاع المخالفة

كما يستهدف القانون التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

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التصالح على بعض المخالفات المحظورة بضوابط

وحددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:

      إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

      السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

      أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

      إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

      أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

شروط جدية التصالح في مخالفات البناء

      اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

      أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

      السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

      سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

      إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

      السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

      السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

مجلس النواب يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء غدا

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      السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

 

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