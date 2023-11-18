السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية تنظم المؤتمر السنوي للدول الأعضاء بمنظمة ICCAT

مؤتمرالشركة الوطنية
مؤتمرالشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، فيتو

نظمت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية المؤتمر السنوي لمنظمة "ICCAT" في دورته الثامنة والعشرين الذي ينعقد خلال الفترة من 11_ 20 نوفمبر بهدف مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمخزون السمكي ووضع الضوابط الخاصة لتنظيم أعمال الصيد بالمحيط الأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط ومناقشة الأساليب الحديثة التي تسهم في مجابهة الصيد الجائر والتي من شأنها أن تؤدى إلى انخفاض المخزون السمكي والعمل على استدامته للأجيال القادمة.

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وجاء ذلك استمرارا لدور مصر الفاعل في دعم مختلف القضايا المتعلقة بالبيئية والتنمية المستدامة والمحافظة على التوزان البيئي وفقًا للمعايير الدولية، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تساهم في الحفاظ على الثروة السمكية بالبحار والمحيطات والعمل على استدامتها في إطار العمل الدولي لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

 

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البحار والمحيطات البحر الابيض المتوسط التنمية المستدامة القيادة العامة للقوات المسلحة

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