السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

تكثيف أعمال النظافة بشوارع الرحمانية في البحيرة

حملة النظافة بالبحيرة،
حملة النظافة بالبحيرة، فيتو

 قامت الوحدة المحلية بالرحمانية بمحافظة البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة بشوارع الرحمانية، للقضاء على الأتربة والقمامة من هذه الشوارع والطرق، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع -نائب المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف مجدي عوض -نائب رئيس المركز بمتابعة أعمال النظافة بشوارع مدينة الرحمانية وشوارع القرى التابعة لها، وذلك للقضاء على أي تجمعات قمامة من هذه الشوارع للحفاظ علي المظهر الجمالي لها ومنع انتشار الأمراض والأوبئة. 

 

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 كما قامت الوحدة المحلية لقرية المجد، برئاسة شريف شرشوح رئيس القرية بتنفيذ حملات نظافة مكبرة بالطرق بطريق الرحمانية - شبراخيت جسر النيل وبشوارع القرية والقرى التابعة لها للقضاء على القمامة الموجودة بهذه الشوارع والطرق والحفاظ على المظهر الحضاري للقرية وكذلك تم شن حملة نظافة بالوحدة المحلية لقرية بويط برئاسة سالم أمين، والوحدة المحلية لقرية سمخراط تحت إشراف بسيوني محجوب - رئيس القرية.

 

كما ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، أصحاب المحلات التجارية الغير مرخصة بالمدينة، والقرى سرعة التوجه إلى مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدة المحلية بالرحمانية لإنهاء التراخيص الخاصة بهذه المحلات، وذلك لانتهاء المهلة المحددة لهم لتقنين أوضاع هذه المحلات وذلك لتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعدم المسائلة القانونية، وغلق هذه المحلات.

 

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نظافة حملة الرحمانية البحيرة ترخيص

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