عدلي حسين: الدول الداعمة لإسرائيل فاعل أصلي في الجرائم

أكد المستشار عدلي حسين، أن كل الدول الداعمة لإسرائيل هى فاعل أصلي فى تلك الجرائم من خلال التمويل بالأسلحة.

وأشار حسين: إلى أن هناك طرقًا لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم من خلال الدول التى تعاقب مرتكبي الجرائم الدولية فهناك قضية يتم تحريكها في فرنسا ضد ماكرون فاعتباره شريكًا في تلك الجرائم.

العدوان الإسرائيلي على غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الكبير في وسط غزة، اليوم السبت، ليرتفع بذلك أعداد المساجد المستهدفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم إلى 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا.

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إخلاء مستشفى الشفاء في غزة قسرا

كذلك أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في واقعة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، على إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة "قسرًا"، ودفعت نحو 5 آلاف نازح ومريض للخروج من المجمع الطبي سيرا على الأقدام.

غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخلاء مجمع الشفاء الطبي قسرًا، لافتة إلى أن الأطفال الخدج لا يزالون في المستشفى.

بدوره، توقع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم خلال المشي من مستشفى الشفاء إلى شارع الوحدة الذي حددته قوات الاحتلال كممر.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، أكد مصدر طبي، إخلاء مستشفى الشفاء في غزة من معظم الأطباء والمرضى والنازحين، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مستودعات للأدوية قبل إخلاء المستشفى.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: "الأطفال الخدج في الحضانات وعشرات المرضى لا يزالون داخل مستشفى الشفاء"، مؤكدا أن من بقى داخل المستشفى يصل عددهم إلى نحو 450 من مرضى الحالات الخطيرة.

غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بقيام الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامنا مع بدء إخلاء مستشفى الشفاء.

الاحتلال يبدأ إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، عملية إخلاء مستشفى الشفاء في غزة من النازحين والأطباء والمرضى والجرحى، وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، ذكرت اليوم، أن الجيش الإسرائيلي منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.

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