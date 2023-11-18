رقم تاريخي جديد ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر أمام سيراليون

اقترب نجم وقائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح من تحقيق رقم تاريخي جديد يضاف إلى أرقامه القياسية التي نجح في تحقيقها خلال مسيرته الكروية.

وتمكن محمد صلاح من إحراز أربع أهداف “سوبر هاتريك” في شباك منتخب جيبوتي خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بنصف دستة أهداف نظيفة في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقرر له في أمريكا وكندا والمكسيك.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح

ويمتلك محمد صلاح في رصيده الدولي مع المنتخب الوطني 15 هدفًا تصدر بهم قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة في تصفيات كأس العالم.

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ويحتاج محمد صلاح إلى إحراز 4 أهداف في شباك منتخب سيراليون لينفرد بصدارة ترتيب قائمة أهداف تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ.

ويعتبر الرقم القياسي للهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال مسجل باسم النجم الجزائري إسلام سليماني متساويًا مع نجم كوت ديفوار ديديه دروجبا في صدارة الترتيب برصيد 18 هدفًا لكل منهما.

كواليس جلسة محمد صلاح مع لاعبي المنتخب

حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر، على الاجتماع بلاعبي الفراعنة قبل الاستعداد لمباراة سيراليون والمحدد لها غدًا الأحد.

وشدد محمد صلاح على الالتزام داخل المعسكر وعدم إثارة أي أزمات قبل مواجهة سيراليون الصعبة والتي ستقام على ملعب سيء وهو ما يستدعي التركيز في اللقاء فقط من أجل تحقيق الفوز.

وتابع صلاح للاعبين:" نحن لاعبون كبار والجميع يحمل علينا آمال الصعود للمونديال ولا وقت لإثارة الأزمات والجميع هنا سواسية سواء شارك في المباراة أو كان على دكة البدلاء".