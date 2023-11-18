السبت 18 نوفمبر 2023
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سياسة

أستاذ قانون: استهداف الاحتلال للمسجد الكبير في غزة جريمة بموجب القانون الدولي

ضرب المساجد،فيتو
ضرب المساجد،فيتو

أكد الدكتور أيمن  سلامة، خبير القانون الدولى  أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الكبير في وسط غزة، اليوم السبت، لترتفع بذلك أعداد المساجد المستهدفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم إلى 192 مسجدا، يثبت تحدى اسرائيل للقانون الدولى واتفاقية جنيف.

واشار إلى أن المساجد مثل المستشفيات والكنائس والمعابد والمتاحف وكافة المنشأت المدنية التى يقطن بها سكان هى اماكن محمية بموجب القانون الدولى الانسانى ويحظر المساس بها من قبل طرفى النزاع المسلح.

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مخالفة معاهدة جنيف 

واكد فى تصريح خاص لفيتو ان اتفاقية جنيف عام 1949 وصفت  المساجد بانها مؤسسات دينية تقوم على الخدمة والرعاية الدينية وبالتالى يحظر استهدافها ونفس الاتفاقية حظرت استهداف المساجد وكافة الأهداف المدنية المحمية. 

وواصل حديثه قائلا: تحظر أيضا الاتفاقيات استهداف رجال الدين والاشخاص العاملين المؤسسات الدينية وبالتالى الزعم الاسرائيلى بان حماس والمقاومة تستخدم هذة المساجد والمستشفيات والكنائس لاغراض عسكرية مردود علية بانة اذا كانت حماس تتحصن بالمساجد فعليها التيقن من المعلومات التى يفترض انها معلومات استخباراتية.

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غزة العدوان الإسرائيلي المساجد المستشفيات القانون الدولي

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