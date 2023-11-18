هشام آمنة: تنفيذ 6 دورات جديدة لرفع أداء 182 متدربًا من العاملين بالمحليات

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي الخامس عشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد الموافق 19/11/2023، والتي تتضمن 6 دورات تدريبية وهي: دورة البرنامج المتكامل لإدارة المشاريع الاحترافية، ودورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية، ودورة الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام وتحسين الصورة الذهنية للمحليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودورة تحسين خدمات المراكز التكنولوجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص، ودورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات والتي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

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مركز التنمية المحلية بسقارة

وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة للارتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاه عما يتم تقديمه، لافتًا إلى أن دورات الأسبوع الحالي يستفيد منها 182 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الخامس عشر سيتم به تنفيذ دورة البرنامج المتكامل لإدارة المشاريع الاحترافية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويستفيد منها 25 من المديرين والعاملين بإدارة المشروعات بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الدورة ستتناول التعريف بكيفية إدارة المشاريع ومجموعة عمليات البدء والتخطيط والتنفيذ، بالإضافة الي مجموعات عمليات المراقبة والرصد والإغلاق.

دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع المقبل سيشهد أيضًا انطلاق دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط وفريق مدرب من الـ TOT، ويستفيد منها 28 من مديري المراكز التكنولوجية، لافتًا إلى أن المحتوى التدريبي سيركز على التعريف بنموذج التميز في الخدمات الحكومية بجميع محاوره وهي محور الربط الاستراتيجي والقيادة، ومحور التركيز على المتعاملين، ومحور الخدمات وقنوات تقديمها، ومحور تجربة المتعامل، ومحور كفاءة الخدمة والابتكار، ومحور تمكين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتكاملة، وتختتم الدورة بعرض نماذج حصلت على جائزة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام وتحسين الصورة الذهنية للمحليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي أحد ثمار التعاون مع الوكالة الألمانية GIZ، ويتم تنفيذها تحت إشراف وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات الإلكترونية، وتتضمن الدورة عرض نماذج دولية وعربية جيدة في استغلال منصات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي، وتنمية مهارات كتابة البيانات للمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا وتقييم أثرها، وكيفية الكتابة في أوقات الأزمات، والتعريف بكيفية الرد على المواطنين على السوشيال ميديا بشكل محترف، بالإضافة إلى تنمية مهارات التفكير والسلوك الواعي إعلاميًا للمواطنين نحو الخدمات الحكومية، وكيفية إعداد خطة تسويقية إعلامية لتشكيل اتجاهات المواطنين نحو الخدمات الحكومية.

تحسين خدمات المراكز التكنولوجية

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن دورة تحسين خدمات المراكز التكنولوجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG، مشيرًا إلى أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدربا من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة.

وتابع " آمنة " أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة، وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن المراكز التكنولوجية، وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص يتم تنفيذها تحت إشراف الشئون القانونية بالوزارة، ويستفيد منها ٢٨ متدربا من قيادات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ومن أهم المحاور التي تركز عليها الدورة هي الإجراءات التشريعية لإصدار القوانين في مصر، وملامح قانون الإدارة المحلية الجديد، وقانون المحال العامة الجديد وما تم اتخاذه من إجراءات عليه، وقانون تنظيم المركبات في الشوارع الجديد، بالإضافة إلى الآليات التي اتخذتها محافظة القاهرة لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الجديدة، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون الاعلانات علي الطرق العامة الجديد، كما يتم التركيز علي الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية فيما يخص تخصيص الأراضي لأغراض النفع العام، وقانون التخطيط العام للدولة الصادر برقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢، والتعريف بآليات استيداء حقوق الدولة بالمحافظات، والإجراءات المتخذة لتهيئة الوحدات المحلية لتطوير خدمات المحليات وأليات تطويرها.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى بدء الأسبوع الأول من دورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالأسبوع الخامس عشر للخطة التدريبية، والتي يستفيد منها 28 متدربًا من جميع المحافظات، لافتًا إلى أن تلك الدورة تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية بكافة المستويات على أحدث النظريات الإدارية وآليات مكافحة الفساد وعدد من المهارات الآخرى وذلك فى إطار خطة تطوير وصقل مهارات الكوادر القيادية بالجهاز الإدارى للدولة.