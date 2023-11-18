السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

نجم منتخب الجزائر: لن أرتدي قميص هذا الفريق مطلقا

إسماعيل بن ناصر،
إسماعيل بن ناصر، فيتو

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم وسط فريق ميلان، اليوم السبت، عن الفريق الذي لن يذهب إليه أبدًا خلال مسيرته الاحترافية.

تصريحات إسماعيل بن ناصر 

وقال إسماعيل بن ناصر، في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين: "لن أذهب أبدًا إلى إنتر ميلان.. لا توجد فرصة لحدوث ذلك. أنا أحترم نادي ميلان كثيرًا. بالتأكيد لن أرتدي قميص إنتر أبدًا".

وأضاف النجم الجزائري، بحسب ما نقله فابريزيو على حسابه بشبكة "إكس" (تويتر سابقًا): "لقد فوجئت عندما وقع كالهانوجلو مع إنتر.. لا أقول إنني سأبقى في ميلان إلى الأبد، لكن بالتأكيد الانتقال إلى إنتر لن يحدث أبدًا".

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وتعرض إسماعيل بن ناصر لإصابة في الركبة خلال مواجهة الغريم إنتر، في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 مايو الماضي، ليجري عملية جراحية، ويستمر غيابه حتى الآن.

وعاد إسماعيل بن ناصر إلى تدريبات ميلان الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل ويشارك في المباريات خلال شهر.

ترتيب الدوري الايطالي 

1- انتر ميلان 31 نقطة
2- يوفنتوس 29 نقطة
3- ميلان 23 نقطة
4- نابولي 21 نقطة
5- أتلانتا 20 نقطة
6- فيورنتينا 20 نقطة
7- روما 18 نقطة
8- بولونيا 18 نقطة
9- مونزا 17 نقطة
10- لاتسيو 17 نقطة
11- تورينو 16 نقطة
12- فروسينوني 15 نقطة
13- جنوى 14 نقطة
14- ليتشي 14 نقطة
15- ساسولو 12 نقطة
16- أودينيزي 11 نقطة
17- إمبولي 10 نقاط
18- كالياري 9 نقاط
19- هيلاس فيرونا 8 نقاط
20- ساليرنيتانا 5 نقاط

 

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