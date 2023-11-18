الأهلي يرفض رحيل هذا اللاعب في ميركاتو الشتاء

دوري أبطال إفريقيا، رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر رحيل هذا اللاعب في ميركاتو الشتاء القادم.

أليو ديانج

وعلمت فيتو أن كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي رفضه رحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق في ميركاتو الشتاء القادم حال وصول عرض احتراف قوي له بسبب الحاجة إلى جهوده.

يفاضل حمزة علاء حارس مرمي الأهلي بين ثلاث عروض للرحيل في يناير القادم بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات.

وعلمت فيتو ان حارس الأهلي وصلت إليه ثلاث عروض محلية ويفاضل بينها لإختيار احدها للرحيل عن الأهلي علي سبيل الإعارة في ميركاتو الشتاء القادم.

وضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج استشفائي للاعبي الأهلي الدوليين العائدين من معسكر المنتخب الوطني الأول وهم امام عاشور وحسين الشحات بالإضافة إلي المحترفين أليو ديانج وبيرسي تاو المتواجدان مع منتخبي بلادهما مالي وجنوب افريقيا.

كما يحسم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفقة الأهلي التبادلية المرشحة الدخول في ملف صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر.

ويتواجد في قائمة الأهلي المرشحة لإختيار أحدها للدخول في صفقة عمر كمال عبد الواحد كلا من صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وكريستو وخالد عبد الفتاح.

وحسم الأهلي صفقة ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم بداية من يناير القادم.

يعود محمود كهربا لاعب الأهلي إلى قيادة الخط الهجومي للفريق في مباراة ميدياما الغاني المقبلة.

وغاب كهربا عن تشكيل الأهلي في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري بسبب الإيقاف حيث ينتظر الجهاز الفني استعادته من جديد في مباراة ضربة البداية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية قبل انطلاق مران الفريق غدا الأحد بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة الجونة في الدوري.

تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن فريق ميدياما الغاني المنتظر مواجهته يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيكون جاهزا للعودة إلى التدريبات الجماعية غدا الأحد بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

أضاف أن اللاعب نفذ برنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الأحد تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ملعب السلام يستضيف مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأخطر النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن ملعب السلام سوف يستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأخطر الأهلي الكاف بإقامة مباراة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغانى إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلى أمام الأندية الغانية

الأهلي التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الأفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل أفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

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