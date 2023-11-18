السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

قصر ثقافة وادي النطرون يحتفل بمرور 4 أعوام على افتتاحه

جانب من الحفل بالبحيرة،فيتو
جانب من الحفل بالبحيرة،فيتو

 نظم قصر ثقافة وادي النطرون التابعة لهيئة قصور ثقافة البحيرة، احتفالية فنية بمشاركة فرقة أبوقير للموسيقى العربية، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بمناسبة مرور 4 أعوام على الافتتاح الرسمي لقصر ثقافة وادى النطرون لخدمة أبناء محافظة البحيرة. 

حيث قدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية عروضًا فنية متنوعة مابين أغاني وطنية وطربية وذلك وسط حضور عدد كبير من أهالي المدينة.

أشادت نائب محافظ البحيرة، بنشاط قصر ثقافة وادي النطرون منذ افتتاحه والإقبال الكثيف من أهالي المحافظة لحضور احتفالات وفعاليات القصر لتحقيق الرواج الثقافي والفكري على أرض البحيرة مشيرة إلى أن البحيرة تمتلك صروحًا ثقافية فريدة كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور ومركز الإبداع الفني ومكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات، الأمر الذي سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية.
 

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حفل فني ثقافى ثقافة وادى النطرون البحيرة

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