فيلم "بلوموندو" يقترب من المليون الأول في رابع يوم عرض

اقترب فيلم “بلوموندو” للفنان حسن الرداد من تحقيق المليون الأول في شباك التذاكر المصرية، وذلك خلال رابع أيام عرضه اليوم السبت.

وجمع فيلم “بلوموندو” خلال ثلاثة أيام عرض إيرادات بلغت 876 ألف جنيه، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيرادات ضعيفة وصلت إلى 53 ألف جنيه احتل بها المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، ثم تصدر الإيرادات بداية من اليوم الثاني الذي حقق فيه 335 ألف جنيه، واستمر تصدره للقائمة في اليوم الثالث أمس الجمعة بإيرادات بلغت 486 ألف جنيه.

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ومن المؤكد أن الفيلم سيصل إلى المليون الأولى له خلال يومه الرابع في السينمات المصرية، اليوم السبت، حيث يحتاج إلى 125 ألف جنيه فقط ليصل إلى المليون الأولى.

فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرمو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

فيلم تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنًّا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.