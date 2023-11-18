ضبط 2500 لتر مواد بترولية و8477 عبوة سجائر ومعسل لبيعها بأزيد من السعر في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط سيارة محملة 2500 لتر مواد بترولية و8477 عبوة سجائر ومعسل فى الأقصر قبل البيع بأزيد من السعر الرسمى.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن "الأقصر" عن ضبط (سائق – عاطل "لأحدهما معلومات جنائية")؛ حال استقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة أرمنت محمل عليها (15 برميل سولار بإجمالى 2500 لتر بدون أوراق أو مستندات).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأقرا بتحصلهما عليها من (مالك محطة وقود) "أمكن ضبطه".

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وتم ضبط (مالك محل سجائر "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الأقصر.. وبحوزته (8058 عبوة سجائر – 419 علبة معسل – 20 علبة دخان لف)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.