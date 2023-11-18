بعد وصوله لـ 48 جنيه، سعر السكر بالمعارض السلعية في مبادرة خفض الأسعار ونصيب الفرد منها

تشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع إقبالا كبيرًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية ، وهي المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وتتضمن توفير 48 صنفا لـ 7 سلع أساسية هى السكر والارز والزيت والفول والعدس والمكرونة بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25٪ ، بالإضافة إلى الدواجن بتخفيضات 15%.

مبادرة خفض الأسعار

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ويتعاون اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية مع وزارة التموين في تنفيذ المبادرة، مما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

سعر السكر ونصيب الفرد بمبادرة خفض الأسعار

وتشهد المعارض اقبالا شديدا لشراء السكر بسعر 27 جنيها، والذى وصل سعره الى مايقرب من 48 جنيه وأكثر فى السوبر ماركت الصغيرة .

وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين قامت بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية على مستوى المحافظات بالاتفاق مع التجار لأن البيع يكون بسعر الجملة.

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن المبادرة السكر للمواطنين مع إمكانية زيادته لصالح الأسر تمتلك عدد كبير من الأفراد.

وتساهم المبادرة في إحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.

حملات رقابية مشددة على منافذ المبادرة

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين والعارضين.

ونجحت الدولة مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

ضخ السكر بمنافذ التموين

من جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلى ان الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

من جانبه، قال عيد عبدالله مدير مديرية التموين بالقليوبية ان كافة السلع متواجدة وبوفرة، وان الضخ من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم على اكمل وجة ولكن لابد من المواطن ان ياخذ احتياجك فقط حتى يتيح للاخرين الشراء بسهولة وقال ان الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الاساسية أمن.

وأكد ان تلك المعارض تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وان السلع متوفرة وبجوده عالية .