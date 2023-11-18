السبت 18 نوفمبر 2023
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رياضة

والد نجم ليفربول: نجلي يحلم باللعب لبرشلونة

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

يحلم أحد اللاعبين البارزين في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بالانتقال إلى صفوف برشلونة يوما ما، حسبما صرح والده وفقا للصحف البريطانية.

ويتعلق الأمر بجناح الريدز ليفربول، اللاعب الدولي الكولومبي لويس دياز، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية لوالده: "الحقيقة أنني لا أعرف الكثير عن برشلونة في الوقت الحالي، لكن صحيح أن لويس مشجع مخلص له، ويحلم بالذهاب إلى هناك".

وأضاف: "حتى الآن، أود شكر بورتو وليفربول على الطريقة التي تعاملا بها مع لويس، وكيف رحبا به".

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وأردف: "لويس لاعب يجذب الآخرين بسهولة، بسبب طريقته في التعامل، وتواضعه وعمله وتفانيه.. إنه لاعب ملتزم جدًا.. لن تكون هناك مشكلة إذا انتقل إلى برشلونة، لأنه فريق كبير وأحد أفضل فرق العالم".

ويرتبط لويس دياز بعقد مع ليفربول، يمتد إلى صيف 2027.

وخاض اللاعب الكولومبي هذا الموسم 14 مباراة مع الريدز، في مختلف البطولات، وأحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ليفربول ينافس مانشستر سيتي على نجم بايرن ميونخ

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في صراع مع غريمه مانشستر سيتي، على الفوز بخدمات ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني.

ويسعى مانشستر سيتي لإعادة نجمه السابق ليروي ساني الذي لعب فترة طويلة في ملعب الاتحاد، فيما يسعى الريدز لضمه لتدعيم خط هجوم الفريق، وتعويض رحيل محمد صلاح "المحتمل" في عام 2024.

ويقدم ليروي ساني موسما رائعا مع بايرن ميونخ حيث سجل 9 أهداف خلال 18 مباراة في الموسم الحالي، بمعدل هدف كل مباراتين.

وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل فقط، مما يضعهم في موقف ضعيف أثناء محاولتهم تمديد إقامته.

وكشفت صحيفة (SportBild) أن ليفربول دخل بشكل مثير في السباق لإعادة ساني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وينافس ناديه السابق مانشستر سيتي.

وأضافت أن بايرن ميونخ يريد اغتنام الفرصة للتحدث مع ممثل ساني، فالي رمضاني، بعد فترة التوقف الدولية،ومن المرجح أن تكثف المحادثات في الأسابيع المقبلة حيث يهدف بايرن إلى التوصل إلى اتفاق لجعل ساني أحد أفضل الرواتب في الفريق.

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