السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 265 حالة تعد على الأراضي الزراعية في دمنهور بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة،
إزالة التعديات بالبحيرة، فيتو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد  كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، بحملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالتنسيق مع الزراعة وقوات الأمن، في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل قوه وحزم لردع المخالفين مع استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها.

وأوضح «كچك»، أن تلك الحملات أسفرت عن إزالة 265 حالة تعدى على مساحة 55 ألف متر منذ تكثيف الحملات المكبرة نهاية أكتوبر المنقضي ؛ تنوعت مابين سملات وقواعد خرسانية وأسوار مقامة بالطوب الأبيض وأعمدة ومبانى  مكتملة بالطوب الأبيض والاسمنت ومبانى بالطوب الاحمر.

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ووجه رئيس المدينة، رؤساء الوحدات القروية بالتنسيق مع الزراعة بالتواجد على مدار الساعة لرصد اي مخالفات وابلاغ غرفة الازمات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية الأراضي الزراعية والتصدي للممارسات غير القانونية، للاستيلاء على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن  الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

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تعديات ازالة دمنهور البحيرة حملة

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