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رياضة

موعد إعلان تعيين جالاردو مديرا فنيا لاتحاد جدة السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

بات نادي اتحاد جدة السعودي قريبا من إكمال عملية التعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جالاردو ليكون مدربا للفريق، خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

إدارة اتحاد جدة أعلنت، مؤخرًا، إقالة سانتو من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية ببطولة دوري روشن السعودي، ثم الخسارة أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

موعد إعلان التعاقد مع اتحاد جدة 

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن نادي اتحاد جدة سيستكمل إجراءات التوقيع مع مارسيلو جالاردو ليكون مدربًا جديدًا في نهاية هذا الأسبوع.

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وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "سيسافر جالاردو للتوقيع على جميع المستندات الخاصة بتدريبه للفريق السعودي".

واختتم: "سيصدر نادي الاتحاد بيانا رسميا عقب توقيع العقود فورًا".

حال تولى جالاردو تدريب اتحاد جدة ستكون هذه التجربة هي الثالثة في مشواره، بعد تجربتين سابقتين مع ناسيونال الأوروجواياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وسيحضر جالاردو للمملكة العربية السعودية بسمعة قوية بناها مع ريفر بليت الأرجنتيني الذي حقق معه 14 لقبًا على مدار 8 سنوات، من مايو 2014 إلى نوفمبر 2022.

كريم بنزيما يكشف سر انتقاله إلى الدوري السعودي

تحدث الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، عن سر انتقاله إلى الدوري للمحترفين قبل بداية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وجاء انتقال كريم بنزيما صاحب الـ35 عاما، ضمن حملة أندية الدوري السعودي لاستقطاب أبرز نجوم العالم.

وقال كريم بنزيما في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "لم أنتقل إلى الدوري السعودي للعب كرة القدم فقط، بل أيضا للمساعدة في تطوير اللعبة هنا، أحب أن أكون قدوة للاعبين الشباب، وأن أنقل لهم خبراتي".

وأتم: "لعبي في وقت سابق لنادٍ مثل ريال مدريد جعل لدي خبرات كبيرة، وأريد نقل هذه الخبرة للشباب السعوديين".

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