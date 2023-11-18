السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

رفع 486 حالة إشغال طريق وتحرير 66 محضرا في حملات بالبحيرة

جانب من الحملة بالبحيرة،فيتو
جانب من الحملة بالبحيرة،فيتو

 قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

أسفرت الحملات عن رفع 486 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 241 حالة بدمنهور، 172 بإيتاى البارود و73حالة بأبو حمص وتحرير 66 محضر إشغال.

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وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة، وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

 

 

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إزالات ازالة اشغالات أخبار دمنهور إدارة المرافق البحيرة

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