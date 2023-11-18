السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

تحرك جديد ضد موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تفريغ محادثات ومكالمات موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة وحاولا غسل الأموال، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

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وكشفت التحقيقات،محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء سيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ  5ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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