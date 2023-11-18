السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الصحة يستقبل المدير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم لبحث سبل التعاون

اجتماع وزير الصحة،فيتو
اجتماع وزير الصحة،فيتو

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور فريد فيزوا، المدير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم، والشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال أفريقيا، والوفد المرافق لهما.

يأتي الاجتماع في إطار بحث سبل التعاون ومتابعة خطط العمل ونسب التنفيذ في المشروعات المشتركة بين الوزارة، والمؤسسة، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، ويتماشى مع أهداف رؤية «مصر 2030».

Advertisements

مؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشادة بجهود مؤسسة التمويل الدولية في العمل مع وزارة الصحة لدعم القطاع الصحي والارتقاء به، مؤكدًا أهمية التوسع في التعاون بين المؤسسة والوزارة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأضاف “عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث وضع خطط استراتيجية مشتركة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في كافة مجالات الرعاية الصحية في مصر، إلى إلى جانب مناقشة آليات توطيد التعاون فيما يخص تطوير المنشآت الصحية ورفع كفائتها، فضلًا عن تطوير وتعزيز قدرات الأجهزة الطبية في تلك المنشآت.

تطوير قدرات وصقل مهارات الكوادر البشرية

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن مناقشة التعاون بين الوزارة، ومؤسسة التمويل الدولية فيما يخص تطوير قدرات وصقل مهارات الكوادر البشرية من العاملين في القطاع الصحي بمصر، من خلال توفير الدورات التدريبية التخصصية وتبادل الخبرات العلمية، ووضع خطط واضحة من شأنها رفع كفاءة الفرق الطبية، وتحسين مستوى الآداء بالمنشآت الصحية.

 

وزير الصحة يهنئ هاني عتيبة لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء بـ«جلاسكو»

مدير منظمة الصحة العالمية: ما فائدة الأمم المتحدة إذا لم توقف حمام الدم في غزة

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة لوضع تصور متكامل حول تصنيع وسائل تنظيم الأسرة داخل مصر، مع تأكيد الوزير على أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع المؤسسة لمتابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبدالغفار خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان رؤية مصر 2030 وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة يهنئ هاني عتيبة لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء بـ«جلاسكو»

مدير منظمة الصحة العالمية: ما فائدة الأمم المتحدة إذا لم توقف حمام الدم في غزة

رياضة البحيرة تنفذ ندوة بعنوان الصحة الإنجابية للفتيات برشيد (صور)

الأكثر قراءة

إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي إكس بطلب غريب بعد تعرضه للمقاطعة بسبب دعمه لغزة

مقتل الجنرال الدموي يصيب إسرائيل بالصدمة، عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

بعد وصوله لـ 48 جنيه، سعر السكر بالمعارض السلعية في مبادرة خفض الأسعار ونصيب الفرد منها

كولر يحسم صفقة الأهلي التبادلية في ملف عمر كمال عبد الواحد

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

"لجين" رفضت ارتداء المايوه، فاستبعدتها لجنة التحكيم من مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

بعد قرار تعليق حركة البالون الطائر، تعرف على مطالب أصحاب الشركات المتضررة

والد نجم ليفربول: نجلي يحلم باللعب لبرشلونة

Advertisements

منوعات

المزيد

"لجين" رفضت ارتداء المايوه، فاستبعدتها لجنة التحكيم من مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

جدل جديد حول "أبو الهول"، دراسة حديثة تزعم أن الرياح السريعة "نحتت" التمثال

قانون لمنع أكل لحم الكلاب في كوريا الجنوبية

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بتحسن العلاقة الزوجية وزيادة الرزق

من أذكار الصباح.. 25 دعاء تبدأ بها يومك تضمن لك خيري الدنيا والآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية